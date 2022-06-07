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    Avusturya'da camiye saldırı

    Avusturya'da bir caminin dış duvarına, ırkçı ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.
    • 07.06.2022 - 02:03
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    Avusturya'da camiye saldırı

    Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Sollenau'da bulunan Yeşil Cami yetkililerinin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz bir kişinin caminin bulunduğu araziye izinsiz şekilde girerek, dış duvarlara İslam karşıtı ve ırkçı ifadeler yazdığı belirtildi.

    "Müslümanlara ve din özgürlüğüne saldırı"

    Açıklamada, İslam düşmanı saldırının en ağır şekilde kınandığı belirtilerek, bunun ülkedeki bütün Müslümanlara ve din özgürlüğüne yapıldığının altı çizildi.

    Emniyet inceleme başlattı

    AA'nın haberine göre; Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da saldırıyı en ağır şekilde kınadığını dile getirerek, emniyet güçlerinin olayı aydınlatmak için inceleme başlattıkları bilgisini paylaştı.

    "Umarım son ırkçı saldırı olur"

    Ceyhun, yetkililerin saldırganı en kısa sürede yakalayacağı inancında olduğunu belirterek, "Umarım bu olay, Avusturya'da toplumsal huzuru bozan son ırkçı saldırı olur." ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert ise cami derneğine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunarak, saldırıya ilişkin inceleme yaptı.

    Avusturya da camiye saldırı #1


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