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    Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Van der Bellen

    Avusturya’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yüzde 56'lık oy ile önde bitirdi
    • 10.10.2022 - 00:57
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    Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Van der Bellen

    Yaklaşık 6 milyon 400 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçmenlerin yüzde 66’sı sandığa gitti.

    Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaklaşık yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.

    Aşırı sağcı aday ikinci oldu

    AA'nın haberine göre; aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (ÖFP) adayı Walter Rosenkranz, yüzde 18'le seçimde en çok oy alan ikinci isim oldu.

    Bira Partisi Genel Başkanı Dominik Wlazny ise oyların yüzde 8,5’ini alarak 3. olurken, eski gazeteci ve bağımsız aday Tassilo Wallentin ise yüzde 8,1'lik oy oranıyla seçimi 4. sırada tamamladı.

    Mektup oyların yarın sayılmasıyla seçim süreci sona erecek. Resmi sonuçların ise hafta içi İçişleri Bakanlığınca açıklanması bekleniyor.

    Avusturya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Van der Bellen #1


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