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    Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Avusturya'nın başkenti Viyana'da hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi.
    • 23.05.2022 - 00:12
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    Avusturya'da ilk maymun çiçeği vakası görüldü

    Dünya, koronavirüs salgınının ardından yeni bir hastalığı daha konuşmaya başladı.

    Maymun çiçeği virüsü, Amerika kıtasının yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinde görüldü.

    Viyana Sağlık Birimi Sözcüsü Nina Brenner-Küng, basına yaptığı açıklamada, dün gece maymun çiçeği virüsü semptomları taşıyan bir kişinin karantina altına alındığını, olası temas kurduğu kişilere ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

    Hastada ateş ve ciltte döküntü oluştuğu görüldü

    Brenner-Küng, hastanın ateşinin olduğunu, ciltte döküntü oluştuğunu ve yapılan test sonucunda çiçek virüsünün tespit edildiğini söyledi.

    AA'nın haberine göre, ​​​​​​​Brenner-Küng 35 yaşındaki hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu, ten renginin değiştiğini ve hafif grip olduğu bilgisini paylaştı.

    DSÖ, 80 maymun çiçeği virüsü vakasını doğruladı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.​​​​​​​

    Avusturya da ilk maymun çiçeği vakası görüldü #1


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