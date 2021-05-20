Koronavirüs nedeni ile 7 ay boyunca kapalı olan işletmeler yeniden açıldı. Ülkede 17 Mayıs’tan bu yana yüz yüze ve tam zamanlı eğitime geçilmişti.

Avusturya’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetildi.

Yaklaşık 7 ay boyunca kapalı olan restoran, otel ve tiyatrolar bugün yeniden açıldı.

Aşı yaptıran, test yaptırmış veya iyileşmiş vatandaşlar, kendilerine verilen ‘yeşil kimlik’ uygulaması kapsamında restoran, otel, tiyatro ve spor merkezlerine girebilmeye başladı.

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig ve Viyana Ticaret Odası Başkanı Walter Ruck, Başkent Viyana’daki Cafe Frauenhuber’de düzenlenen bir kutlamaya katıldı.

Avusturya’da normalleşme adımları: İşletmeler açıldı ViDEO

“BİRÇOK KİŞİ HAYATTAN ZEVK ALMA İMKANINA SAHİP OLACAK”

Burada düzenlenen seremoni ile gastronomi sektörünün kapılarının açılmasına start verildi.

Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig, "Şehrimizde çok sayıdaki işletmenin açılmasından mutluyum. Gastronomi işletmeleri, kültür ile spor dernekleri ve kulüpleri açılıyor. Bu da şehrin tekrar kapılarını açtığı anlamına geliyor. Kafeler ve restoranlar açılacak ve birçok kişi yine hayattan zevk alma imkanına sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

“ŞANSSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİK”

1990 yılından beri Viyana’da hizmet veren Türk restoran işletmecisi Ekrem Tütüncü, 7 ay sonra müşteriler ile yüz yüze buluştukları için oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederek şu sözleri kaydetti:

“Korona nedeniyle, tabi 100 yılda bir böyle bir durum görülebiliyor. Kötü bir dönem geçirdik, şanssız bir dönem geçirdik. Yaklaşık 7 aydan beri kapalıydık. Biz elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Bu dönemde biz paket servisimizle devam ettik. Personellerimize sürekli test yaptırdık. Sağlıklarına dikkat ettik. Artık müşterilerimizin yüzünü görebileceğiz. İnşallah herkes için hayırlı olur.”

17 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde tüm okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmişti.