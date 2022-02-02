Avusturya’da, Türk camisine saldırı düzenlendi

Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği Merkez Camisi'ne, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da kimliği belirsiz kişiler tarafından camiye saldırı düzenlendi.

60'ın üzerinde cami derneği bulunduran Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği’nin (ATİB) merkez binasının giriş katında caminin camlarını kırdı.

Saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ATİB yöneticilerinin emniyet güçleriyle irtibata geçerek gerekli girişimlerde bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in de ATİB'yi ziyaret ederek bilgi aldığını aktardı.

“SALDIRI ESNASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARININ YAPTIĞI İŞARETİ YAPMAKTADIRLAR”

Ceyhun, "Avusturya makamlarından beklentimiz, olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını da değerlendirerek iki kişi olduğu görülen maskeli saldırganları tespit edip, adalete teslim etmesidir." diye konuştu.

ATİB Başkanı Fatih Yılmaz da ATİB Merkez Camisi'nin giriş katındaki camların kırılması suretiyle bir saldırı yapıldığını dile getirerek, "Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre, söz konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının yaptığı işareti yapmaktadırlar. Üç ayların başlangıcı olan böyle bir günde, buradaki millet varlığımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapılan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz." dedi.

ATİB Merkez Camisi'ne, Eylül 2020'de terör örgütü yandaşları tarafından saldırı düzenlenmişti.