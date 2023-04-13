Avusturya'dan Putin açıklaması: Gelirse tutuklarız Avusturya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeye seyahat etmesi durumunda tutuklanacağını açıklandı.

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuş, UCM Başsavcısı Karim Khan da kararın ömür boyu geçerli olduğunu vurgulamıştı.

Avusturya: Gelirse tutukları

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Bakanı Karoline Edtstadler'in 'Putin'in Avusturya'ya adım atması durumunda tutuklanacağı' yönündeki ifadeleri üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avusturya'ya seyahat etmesi durumunda tutuklanacağı teyit edildi.

"Kimse hukukun üzerinde değil. Bütün suçlar boşluk bırakılmadan aydınlanmalıdır, cezasız bırakılamaz" ifadesine yer verilen açıklamada Avusturya'nın da diğer ülkeler gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararları uygulamakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, mahkemenin aldığı tutuklama kararını uygulamak ve aranan kişiyi gözaltına almak anlamına geliyor. Bu tabii ki Başkan Putin için de geçerli" denildi.

Ancak Putin’in mahkemeye tabi 123 üye ülkeye seyahatte bulunarak bu riski göze almayacağı da kaydedildi.