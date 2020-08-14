Avusturyalı bakan: Türkiye'nin AB süreci askıya alınsın

Viyana'da ABD'li mevkidaşı Pompeo ile ortak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Brüksel'e Türkiye çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi ile sondaj faaliyetlerine başlaması, Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanı sıra Avusturya'yı da rahatsız etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu başkent Viyana'da ağırladı.

Bakan Schallenberg'in gündeminde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler vardı.

"TÜRKİYE'NİN ÜYELİK MÜZAKELERİ DURDURULSUN"

Schallenberg, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki politikasına ek olarak Ayasofya'yı yeniden camiye dönüştürmesinin Avrupa Birliği'nin (AB) fikrini değiştirmesi gerektiğini savundu.

Avusturyalı bakan, "Bu nedenlerden dolayı Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

"ANKARA'YA KARŞI SERT OLUN"

Türkiye'nin Ayasofya kararını daha önce "zorluklar zincirinin yeni bir halkası" şeklinde niteleyen Alexander Schallenberg, Brüksel'den Ankara'ya karşı sert tutum göstermesini talep etti.

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