Avusturyalı Erich Schwam, savaş sonrası sığındığı köyü unutmadı

2. Dünya Savaşı sırasında Fransız köyüne sığınan Avusturyalı Yahudi Erich Schwam, o köye 2 milyon euro miras bıraktı.

Avusturyalı Yahudi Erich Schwam, 2. Dünya Savaşı sırasında çocuk yaştayken kendisini saklayan Fransız köyüne 2 milyon euro tutarındaki tüm mirasını bağışladı.

Aralık ayında 90 yaşında Lyon’da yaşama gözlerini yuman Schwam’ın, varisi olabilecek başka yakın akrabası bulunmadığı ortaya çıktı.

Chambon-sur-Lignon köyünün idari yöneticilerinden Denise Vallet, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Biz bu bağıştan çok etkilendik. Bırakılan bağıştan çok, köy halkının geçmiş tarihteki tutumu bizim için çok önemli ve gurur verici.” diye konuştu.

AVUSTURYALI YAHUDİ ÇOCUĞU HATIRLAYAN TANIK VAR

Köyün yaşlılarından birinin Avusturyalı Yahudi’yi hatırladığını belirten Vallet, “Erich, ilk olarak köyün okuluna gitmiş. Onu tanıyan bir akranı buna tanıklık ediyor. Yaşı şu an oldukça ileri olan bu tanık, yine okuldaki karı-koca öğretmen olarak çalışan bir ailenin çocuğu. Erich’ın okula her zaman en erken gelen talebe olduğunu hatırlayan bu tanık, oldukça mutsuz görünen ve yalnız dolaşan bu çocukla arkadaşlık etmesi için ailesinin kendisini sürekli teşvik ettiğini söylüyor.” dedi.

NAZİ AVINDAN KAÇMAK İÇİN SIĞINDILAR

Erich’in, savaşın ardından Lyon’a yerleşip burada Eczacılık Fakültesi’nde eğitim görüp yine bu kentte evlendiği belirlendi.

Tarihçilere göre, bin 500 ile 4 bin arasında, yüzde 30’u çocuk olmak üzere önemli sayıda Yahudi’nin savaş sırasında “Nazi avından” kaçmak için 500 kilometrelik bir alanı kapsayan bu bölgede saklandığı tahmin ediliyor.

KÖYÜN YILLIK BÜTÇESİNİN ÜÇTE İKİSİ

Fransa’nın bu bölgesi, özellikle konukseverliğiyle yakından tanınıyor. Bölgenin aşılması zor dağlarla çevreli olmasının dışında, geçmişte kendileri de baskı altında kalmış Proteston nüfusunun fazla olması, buradaki halkın Yahudilere daha fazla kucak açmasındaki nedenler arasında gösteriliyor.

İsrail, 1990 yılında bu bölgeyle birlikte Hollanda’daki bir köye savaşta Yahudileri sakladıkları için devlet takdirnamesi göndermişti.

2500 KİŞİ YAŞIYOR

Erich Schwam'ın bıraktığı 2 milyon euro, bu köyün yıllık bütçesinin üçte ikisine denk geliyor. Vasiyetnamedeki koşul gereği, 2 milyon euro köydeki gençlik ve kalkınma projeleri için harcanacak.

Fransa’nın güneyinde yer alan ve diğer yerleşim birimlerinden oldukça tecrit bir durumda bulunan Chambon-sur-Lignon köyünde, 2 bin 500 kişi yaşıyor.