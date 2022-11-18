Petrol
89.83
0.06%
Euro
19.3309
0.16%
Dolar
18.6199
0.13%
Altın
1.057
0.39%
Borsa
4516
0.19%
Bitcoin
318.206
0.62%
BTXN Coin
6.59
3.77%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Axios: Orta Asya'da Rusya'nın etki alanı daralıyor

    Orta Asya ülkelerinin Moskova'ya karşı son dönemde aldıkları tavır göze çarpıyor. Bu uzaklaşmanın temkinli bir şekilde olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Axios: Orta Asya'da Rusya'nın etki alanı daralıyor

    Amerikan yayın kuruluşu, Rusya'nın Orta Asya'da gittikçe yalnızlaştığını yazdı.

    Axios internet haber sitesi, "Rusya'nın daralan etki alanı" başlıklı analizinde çarpıcı tespitlerde bulundu.

    Belarus'un, Rusya'yı Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemeye çağıran Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı oy kullandığı, Rusya'nın müttefikleri Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ise çekimser kaldığı belirtildi.

    Rusya'dan temkinli şekilde uzaklaşıyorlar

    Söz konusu ülkeler, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nde Moskova ile birlikte yer alıyor.

    Orta Asya ülkelerinin, Ukrayna savaşından bu yana Rusya'dan temkinli bir şekilde uzaklaştığına dikkat çekildi.

    Moskova'ya karşı sergilenen tutumlar

    Son dönemde Tacik Devlet Başkanı Emmali Rahmon'un, Kremlin'den daha fazla "saygı" gösterilmesini istediği, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov'un Putin'i bir toplantıdan önce beklettiği aktarıldı.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ise Rusya'nın saldırılarına destek vermeyi reddettiği kaydedildi.

    Sovyetlerin zaferini anma töreni iptal edildi, Z sembolü yasaklandı

    Analizde, "Tokayev, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve doğu Ukrayna'da Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımada Rusya'yı takip etmeyeceğini ilan etti.

    Kazakistan, mayıs ayında Sovyetlerin Naziler karşısındaki zaferini anma törenini bütçe nedenleriyle iptal etti. Astana, işgalin destekçileri tarafından gösterilen 'Z' gibi askeri sembolleri de yasakladı." denildi.

    Kazakistan'da 20 Kasım Pazar günü yapılacak seçimleri kazanması halinde Tokayev'in, kendisini Moskova'dan daha da uzaklaştırabileceği konuşuluyor.

    Axios: Orta Asya da Rusya nın etki alanı daralıyor #1


    WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi
    Teknoloji

    WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

    4 metrelik teleskop aynasının montajı tamamlandı
    Teknoloji

    4 metrelik teleskop aynasının montajı tamamlandı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir