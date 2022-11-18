Axios: Orta Asya'da Rusya'nın etki alanı daralıyor

Orta Asya ülkelerinin Moskova'ya karşı son dönemde aldıkları tavır göze çarpıyor. Bu uzaklaşmanın temkinli bir şekilde olduğu belirtildi.

Amerikan yayın kuruluşu, Rusya'nın Orta Asya'da gittikçe yalnızlaştığını yazdı.

Axios internet haber sitesi, "Rusya'nın daralan etki alanı" başlıklı analizinde çarpıcı tespitlerde bulundu.

Belarus'un, Rusya'yı Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemeye çağıran Birleşmiş Milletler (BM) kararına karşı oy kullandığı, Rusya'nın müttefikleri Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın ise çekimser kaldığı belirtildi.

Rusya'dan temkinli şekilde uzaklaşıyorlar

Söz konusu ülkeler, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nde Moskova ile birlikte yer alıyor.

Orta Asya ülkelerinin, Ukrayna savaşından bu yana Rusya'dan temkinli bir şekilde uzaklaştığına dikkat çekildi.

Moskova'ya karşı sergilenen tutumlar

Son dönemde Tacik Devlet Başkanı Emmali Rahmon'un, Kremlin'den daha fazla "saygı" gösterilmesini istediği, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov'un Putin'i bir toplantıdan önce beklettiği aktarıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ise Rusya'nın saldırılarına destek vermeyi reddettiği kaydedildi.

Sovyetlerin zaferini anma töreni iptal edildi, Z sembolü yasaklandı

Analizde, "Tokayev, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve doğu Ukrayna'da Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımada Rusya'yı takip etmeyeceğini ilan etti.

Kazakistan, mayıs ayında Sovyetlerin Naziler karşısındaki zaferini anma törenini bütçe nedenleriyle iptal etti. Astana, işgalin destekçileri tarafından gösterilen 'Z' gibi askeri sembolleri de yasakladı." denildi.

Kazakistan'da 20 Kasım Pazar günü yapılacak seçimleri kazanması halinde Tokayev'in, kendisini Moskova'dan daha da uzaklaştırabileceği konuşuluyor.