Ayakta duran ayı tartışması: İngiltere’den açıklama geldi İngiltere’deki bir hayvanat bahçesi, Çin’deki bir ayının insan benzeri davranışlar göstermesi üzerine başlayan ‘ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu’ tartışmalarına katıldı. Paradise Wildlife Park yetkilileri, esprili bir dille kendi bünyelerindeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının, ‘gerçekten de ayı’ olduğunu teyit ettiklerini belirtti.

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DHA

Çin’in Hangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki Güneş veya Malaya adlarıyla bilinen ayının, iki ayağı üzerine kalkarak sergilediği hareketler, Çin'de 'ayıların kostüm giymiş insanlar olduğu' tartışmalarının fitilini ateşledi.

İngiltere dahil oldu

Çin, ayının insan olmadığını açıklasa da; dolaşıma giren video dünyada ses getirdi.

İlginç tartışma konusu bir anda İngiltere'nin de gündemine geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarında bulunan Paradise Wildlife Park hayvanat bahçesi yetkilileri, “Kyra” adındaki ayının ayakta durduğu görüntüyü paylaştı.

"Gerçekten de ayı"

Ayının ‘gerçekten de ayı’ olduğunu teyit ettiklerini belirten yetkililer, esprili bir dille “Kyra'nın bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Ayının görüntüsü yaklaşık 3.8 milyon kez izlenince, bu sefer ikinci bir görüntü paylaşan İngiliz yetkililer, “Kyra'nın hala bir güneş ayısı olduğunu teyit edebiliriz.” açıklamasını yaptı.