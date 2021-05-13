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Ayasofya Camii'nde kılınan bayram namazı Yunan basınında

Ayasofya Camii'nde kılınan bayram namazı Yunan basınında

Binlerce Müslüman'ın bayram namazı için Ayasofya'ya akın ettiği belirtilerek, yıllar sonra bir ilk yaşandığı kaydedildi.