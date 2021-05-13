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    Ayasofya Camii'nde kılınan bayram namazı Yunan basınında

    Binlerce Müslüman'ın bayram namazı için Ayasofya'ya akın ettiği belirtilerek, yıllar sonra bir ilk yaşandığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 16:24
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    Ayasofya Camii'nde kılınan bayram namazı Yunan basınında

    Ayasofya, 86 yılın ardından kılınan cuma namazıyla geçen yıl tekrar cami olarak ibadete açılmıştı.

    Atina yönetimi, "Alınan bu kararla Ayasofya'nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır" açıklamasını yapmış, Birleşmiş Milletler'e Ayasofya Camii’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulunulmuştu.

    Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı, caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

    YUNAN GAZETESİ: AYASOFYA'YA AKIN ETTİLER

    Yunanistan gazetesi Hellas Journal, Ayasofya'da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu.

    "87 yıl sonra Ayasofya'da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti" başlıklı haberde, namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın katıldığı bildirildi.

    Ayasofya Camii nde kılınan bayram namazı Yunan basınında #1

    MAHYAYA DİKKAT ÇEKTİLER

    Cami içinde namaz kılan cemaatin fotoğrafına yer verilen haberde, Ayasofya'ya "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelen "La ilahe illallah" yazılı mahyanın asıldığı anımsatıldı.

    Öte yandan, söz konusu camideki bayram namazının yıllar sonra bir ilk olduğu kaydedildi.

    Ayasofya'da bayram namazı VİDEO

    Ayasofya Camii nde kılınan bayram namazı Yunan basınında #2

    Ayasofya Camii nde kılınan bayram namazı Yunan basınında #3

    Ayasofya Camii nde kılınan bayram namazı Yunan basınında #4

    Ayasofya Camii nde kılınan bayram namazı Yunan basınında #5

    Ayasofya Camii nde kılınan bayram namazı Yunan basınında #6

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