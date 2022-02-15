Aynı anda 14 kadınla evlenip dolandıran Hintli tutuklandı

Çok eşliliğin katı cezalarının bulunduğu Hindistan'da bir adam 14 kadınla evlenerek paralarını çaldı. Hintli Casanova lakaplı şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde Bibhu Prakash Swain adında 64 yaşındaki bir adam, 2002'den 2020 yılına kadar ülkenin 7 farklı eyaletinde yaşayan 14 kadınla evlendiğinin ortaya çıkması sonrasında tutuklandı.

Yerel basın çıkan haberlere göre 14 kadın da durumdan haberdar değildi.

Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı.

PARALARINI ALIP KAÇTI

Swain hakkında daha fazla detay paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF KADINLAR, EĞİTİMİ YÜKSEK KİŞİLERDEN SEÇİLDİ

Evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.

14'ÜNCÜ EŞİ ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu.

Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi.

KENDİSİNİ AVUKAT YA DA DOKTOR OLARAK TANITIYOR

Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya doktor olarak tanıttığını ekledi.

Hindistan'da yaşanan olay hakkında ünlü maceɾacı ve yazaɾ Giacomo Casanova'ya atıf yapılıyor.