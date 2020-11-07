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    Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

    Azerbaycan, 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından, geri alınan köylerin isimlerini paylaştı.
    • AA
    • 07.11.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 12:09
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'da ilerleyişini sürdürüyor.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 16 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

    GERİ ALINAN 16 KÖY

    Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar, Cebrail'in Yukarı Mezre ve Yanarhac, Gubadlı'nın Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan'ın Beşdeli, Hocalı'nın Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend'in Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı." açıklamasını yaptı.

    "KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

    Paylaşımının sonunda Aliyev, "Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

    Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200'den fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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