Azerbaycan askerine saldıran Ermeni, etkisiz hale getirildi

Mevzideki Azerbaycan askerinin silahını almaya çalışan Ermeni saldırgana müdahale edildi. Olayla ilgili Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi bilgilendirildi.

Ermenistan unsurları, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son olarak Karabağ’da yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

ERMENİ SALDIRGANDAN PROVOKASYON

Hocavend ilindeki Azerbaycan Ordusu mevzilerinde nöbet tutan bir Azerbaycanlı askerin, yerel saatle 13.00 sıralarında Ermeni asıllı bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

ASKERİN ÜZERİNDEKİ SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTI

Saldırganın, Azerbaycan askerinin üzerindeki silahı almaya çalıştığı belirtilirken, askerin ilk olarak havaya uyarı ateşi açtığı daha sonra ise kendisini savunma amacıyla saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

GÖZLEM MERKEZİ'NE BİLDİRİLDİ

Olayla ilgili Rus Barış Gücü Komutanlığı'nın ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin de bilgilendirildiği aktarıldı. Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

