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    Azerbaycan: Barıştan ve normalleşmeden yanayız

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, "Mevcut durumda Azerbaycan, bölgede bir gerginlik yaşanmasından yana değil" dedi.
    • 15.09.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:07
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    Azerbaycan: Barıştan ve normalleşmeden yanayız

    Bakü yönetiminden, Ermenistan ile yaşanan gerilime dair açıklama yapıldı.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yıllardır Ermenistan'ın mesnetsiz iftiralarıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.

    Abdullayeva, son çatışmalarda da Ermeni tarafının gerçek dışı senaryolar uydurarak Azerbaycan'ı suçlu göstermeye çalıştığını anımsattı.

    "Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı"

    Barış ve normalleşme vurgusu yapan Abdullayeva, "Gerçek şu ki Ermenistan ordusu, 12 Eylül'de Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı ve mevziler arasındaki arazilere mayın döşeme girişiminde bulundu. Azerbaycan ordusu da buna gerekli karşılığı verdi." dedi.

    AA'nın haberine göre, 2. Karabağ Savaşı bittikten sonra ilişkilerin normalleşmesi, barış anlaşmasının imzalanması önerisinin Azerbaycan tarafından yapıldığını dile getiren Abdullayeva, şunları kaydetti:

    Abdullayeva: Bölgede gerginlikten yana değiliz

    "Mevcut durumda Azerbaycan, bölgede bir gerginlik yaşanmasından yana değil. Azerbaycan hükümeti işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve yeniden yapılandırılması için bütçeden milyonlar tutarında finansman ayırdı. Orada ciddi ve büyük kapsamlı çalışmalar hayata geçiriliyor.

    Azerbaycan: Barıştan ve normalleşmeden yanayız #1

    "Zengilan'da inşa edilen köye insanlar geri döndü"

    Havalimanları inşa ediliyor, büyük altyapı projeleri gerçekleştiriliyor. 30 yıldır yurtlarından uzak kalan insanların bir an önce geri dönmesi için çalışılıyor. Zengilan'da inşa edilen köye insanlar geri döndü. Orada hayat canlanıyor.

    "Barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız"

    Bu durumda doğal olarak Azerbaycan gerginlikten yana olamaz. Biz barıştan ve ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Fakat Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit söz konusu olursa bu tehditlere kararlılıkla yanıt vereceğiz."


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