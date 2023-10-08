Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la yeni çatışmanın sorumlusu Fransa'dır AB Konseyi Başkanı Michel'e hem hatırlatma hem de uyarılarda bulunan Aliyev, "Yeni çatışma çıkarsa, bunun sorumlusu Fransa olacaktır" dedi. Aliyev, operasyonu kendi toprakları olan Karabağ'da düzenlediklerinin altını çizdi.

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Paris yönetimi, Azerbaycan ordusu karşısında yenilen Ermenistan'a silah desteği sözü verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermeni ordusuna askeri teçhizat tedarikini onayladıklarını söyledi.

Bakü yönetimince tepkiyle karşılanan bu hamle sonrası, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Ermenistan konusunda uyardı

Aliyev, Fransa'nın attığı adımın bölgede yeni gerilimlere neden olabileceği uyarısında bulundu.

İspanya'nın Granada kentindeki toplantıya Fransa'nın Ermenistan lehine "iyi bilinen" tutumu nedeniyle katılmadığını belirten Aliyev, sözü silah sevkiyatına getirdi.

"Bölgede yeni çatışma çıkarsa, sorumlusu Fransa olacak"

Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'a silah sağlamasının barışa hizmet etmeyen, yeni bir çatışmayı körüklemeye yönelik bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Bölgede yeni bir çatışma çıkması durumunda bunun sorumlusu Fransa olacaktır." şeklindeki uyarısını Michel'e de yaptı.

'Operasyonları kendi toprağımız Karabağ'da yaptık' hatırlatması

Avrupa Parlamentosu'nun yabancı düşmanı ve şovenist bir yaklaşımla kabul ettiği Bakü karşıtı açıklamanın ve burada ifade edilen görüşlerin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Aliyev, bunun bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini kaydetti.

İlham Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak egemenliğini tamamen yeniden tesis ettiğini, topraklarında bulunan yasa dışı askeri birimleri etkisiz hale getirdiğini hatırlattı.

Karabağ Ermenilerine insani yardım yapıldı

"Azerbaycan'ın attığı adımlar uluslararası hukuka tamamen uygundur." mesajı veren Aliyev, şunları ifade etti:

Merkezi hükümet Karabağ'ın Ermeni sakinlerine insani yardım sağladı ve kayıt işlemlerini başlattı.

Azerbaycan basınının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenileri bölgeyi terk etmeye zorlayanın ise sözde rejim olduğuna dikkati çekti.

Michel: Normalleşme çabaları için hazırız

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Michel, Avrupa Birliği'nin Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine yönelik çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu anlattı.