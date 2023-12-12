Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, seçimde yeniden aday olacak Yeni Azerbaycan Partisi, gelecek yıl şubat ayında yapılacak seçimde Aliyev'i aday göstermeye karar verdi.

AA

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi, 7 Şubat 2024'te yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimin bir yıl öne çekilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, YAP Yönetim Kurulu'nun yakında toplanacağını söyledi.

Aliyev'i aday gösterecekler

Budagov, Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden aday göstereceklerini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Karabağ’daki 20 bin seçmen oy kullanacak

Azerbaycan’da kararnameyle bir yıl erkene alınan cumhurbaşkanı seçiminde Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerindeki 20 bin seçmen de oy kullanacak.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Mezahir Penahov, 7 Şubat 2024'te yapılacak erken seçimde işgalden kurtarılan bölgelerde de sandık ve oy kullanma kabinlerinin kurulacağını belirtti.

İlk kez oy kullanarak tarihe geçecekler

Penahov, “Askeri birlikleri de hesaba katarsak kurtarılan bölgelerde oy kullanacak seçmenlerin sayısı 20 bin olacak. Bu vatandaşlar, bu bölgede ilk kez oy kullanarak tarihe geçecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı seçimi takvimini onaylayan Merkezi Seçim Komisyonu, vatandaşların oy kullanma hakkını ihlal eden eylemleri ve şikayetleri araştıracak uzman grubu da oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)