Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şimdi Kafkasya'da barış zamanı Aliyev, bölgede çatışmaya son verdiklerini söyledi. "Onurumuzu koruduk" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Gündemimiz Kafkasya'da barıştır" dedi.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinde düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) konuştu.

Başkent Bakü'nün ev sahipliğindeki etkinlikte katılımcılara hitap eden Aliyev, Karabağ'daki son gelişmelere işaret etti.

"Gündemimiz Kafkasya'da barıştır"

"Toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin belirli bir şekilde yeniden tesis edilmesi konusundaki deneyimimiz benzersizdir." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Çatışmaya son verdik. Onurumuzu koruduk, adaleti ve uluslararası hukuku yeniden tesis ettik.



Şimdi Kafkasya'da barış zamanı. Bizim gündemimiz bu. Gündemimiz Kafkasya'da barıştır, bölgede barıştır, işbirliğidir, ortak çıkardır. Bugün de bunu gösteriyoruz.

Cumhurbaşkanı Aliyev, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için onur duyduklarını söyledi.

"Uzay teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğiz"

İkisi telekomünikasyon, biri gözlem olmak üzere üç uyduya sahip olduklarını belirten Aliyev, şöyle devam etti:

Azerbaycan, 10 yıldan fazladır uluslararası uzay kulübünün üyesidir. Azerbaycan, uzay teknolojilerini geliştirmeye devam edecektir. Bu kongre, ülkemizde uzay teknolojisinin gelişmesine yeni ivme kazandıracaktır.

"Kıtalar arası ekonomik köprü rolü oynuyoruz"

Aliyev, ülkesinin dış politikası ve ekonomisine ilişkin bilgi vererek, şunları dile getirdi:

Dış politikamız tam açıktır. Azerbaycan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi üyesidir. Bu, 200'den fazla ülke ile ilişki demektir. Kıtalar arası ekonomik ve coğrafi köprü rolü oynuyoruz.



Uluslararası işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Coğrafi konumumuzu pozitif senaryoların yürütüldüğü mekana dönüştürdük.

"Azerbaycan, işbirliği yaptığı ülkeler için güvenilir ortaktır"

Azerbaycan'ın girişimi ve katılımıyla hayata geçirilen enerji ve ulaştırma projelerine de atıfta bulunan Aliyev, "Dünyanın enerji güvenliğine katkı sağlıyoruz. Azerbaycan, işbirliği yaptığı ülkeler için güvenilir ortaktır." dedi.

Aliyev, bölgedeki durum ile Karabağ'ın işgaline son vermelerine de değinerek, "İşgalden kurtardığımız bölgeleri yeniden inşa ediyoruz. Şimdi barışa ve iş birliğine odaklandık." şeklinde konuştu.

2026'daki kongre Türkiye'de ya da Polonya'da yapılacak

101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, oturum ve sergilerle 6 Ekim'e kadar sürecek.

2026'daki kongrenin, aday ülkelerden Türkiye'de mi yoksa Polonya'da mı yapılacağı da bu kongrede netlik kazanacak.

Türkiye'yi temsil eden isimler

IAC 2023'te Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve ilk milli astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever tarafından temsil ediliyor.

Kongrede ayrıca TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacı da yer alıyor.