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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'de

    Aliyev, öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 11:12
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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'de

    Türkiye, son dönemde ülke liderlerini ağırlıyor.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

    ALİYEV'DEN GÜNÜBİRLİK ZİYARET

    Son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

    Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

    ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

    Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelecek.

    Bu arada Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.

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