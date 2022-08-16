Azerbaycan: Ermeni güçlerce döşenen mayın tarlası bulundu

Laçın’da, Ermeni silahlı güçleri tarafından döşenen 991 adet PMN-E tipi anti personel mayın bulundu. Mayınlar, Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta Laçın ilinin doğu kesimindeki Sarıbaba yüksekliğinin kuzeybatı istikametinde, istihkam birliklerince yapılan keşif faaliyetleri neticesinde, 991 adet PMN-E tipi anti personel mayının tespit edildiğini açıkladı.

Mayınların istihkam birliklerince çıkarılarak imha edildiği bilgisi verildi.

Tümünün Ermenistan’da üretildiği belirlendi

AA’nın haberine göre; mayınların tümünün 2. Karabağ Savaşı sonrasında, 2021'de Ermenistan'da üretildiğine dikkat çekildi.

Kısas Operasyonu

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği provokasyon sonucu bir askerin şehit olması üzerine Azerbaycan ordusu, "Kısas" ismi verilen operasyon düzenlemişti.

Operasyonda Küçük Kafkas sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarıbaba ve diğer bir dizi hakim tepeler kontrol altına alınmıştı.