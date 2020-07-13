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    Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini vurdu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askeri birliklerinin, Ermeni mevzilerini vurduğu görüntüleri yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 11:05
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    Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini vurdu

    Azerbaycan askeri birlikleri, Ermenistan mevzilerini yok etti.

    Ermenistan askerleri, 13 Temmuz'un gece saatlerinde Tovuz bölgesindeki Azerbaycan- Ermenistan sınırında ateşkes ihlallerini sürdürdü.

    ATEŞKES İHLALİNE KARŞILIK

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a karşı, Azerbaycan askerlerinin ateş açtığını duyurdu.

    Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini vurdu - VİDEO

    ERMENİSTANIN KAYIPLARI GİZLİ

    Ermeni mevzilerinin yok edildiği ateşte bir Azeri askerin şehit olduğu belirtilirken; Ermenistan'ın kayıplarını gizli tuttuğu ifade edildi.

    Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini vurdu #1

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