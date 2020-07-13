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Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini vurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askeri birliklerinin, Ermeni mevzilerini vurduğu görüntüleri yayınladı.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 11:05
Azerbaycan askeri birlikleri, Ermenistan mevzilerini yok etti.
Ermenistan askerleri, 13 Temmuz'un gece saatlerinde Tovuz bölgesindeki Azerbaycan- Ermenistan sınırında ateşkes ihlallerini sürdürdü.
ATEŞKES İHLALİNE KARŞILIK
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a karşı, Azerbaycan askerlerinin ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan mevzilerini vurdu - VİDEO
ERMENİSTANIN KAYIPLARI GİZLİ
Ermeni mevzilerinin yok edildiği ateşte bir Azeri askerin şehit olduğu belirtilirken; Ermenistan'ın kayıplarını gizli tuttuğu ifade edildi.