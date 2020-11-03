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- Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar kapsamında Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposu imha edildi.
- İHA
- 03.11.2020 - 14:23
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Hankendi’de bulunan Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.
BAKANLIK GÖRÜNTÜLERLE AÇIKLADI
Bakanlık operasyonlar sonucunda depoda meydana gelen patlamanın görüntüsünü yayınladı.
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat deposunu imha etti- İZLE