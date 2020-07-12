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    Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktığı bildirildi.
    • AA
    • 12.07.2020 - 17:15
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    Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.

    2 AZERİ ASKER ŞEHİT OLDU

    Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

    Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.

    Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma #1

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