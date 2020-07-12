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Azerbaycan - Ermenistan sınırında çatışma
Azerbaycan-Ermenistan sınırında her iki tarafta can kayıplarına neden olan çatışma çıktığı bildirildi.
- AA
- 12.07.2020 - 17:15
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
2 AZERİ ASKER ŞEHİT OLDU
Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.