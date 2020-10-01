Azerbaycan: Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracı imha edildi

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusuna kayıp verdirmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 30 yıl önce Azerbaycan'ın zayıflığından faydalanarak, Rusya'nın da desteği ile Karabağ'ı işgal eden Ermenistan, bu kez Karabağ'dan daha fazlasını istediğini pişman oluyor.

ERMENİSTAN, 2. İŞGAL GİRİŞİMİNE PİŞMAN EDİLDİ

5 gün önce Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına karşılık veren Azerbaycan ordusu, kararlı bir şekilde, işgal edilen topraklarını almak için Ermeni ordusuna ait mevzileri birer birer vurmayı sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu Tonashen'de iki Ermenistan tankını imha etti-Video

ERMENİ ORDUSUNUN SON KAYIPLARI

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda,

yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın,

228 top ve füze sisteminin,

30 hava savunma sisteminin,

6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının,

5 mühimmat deposunun,

110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan Ermenistan'ın destek birliğini vurdu-Video