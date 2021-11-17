Azerbaycan: Gerginlikten doğrudan Ermenistan sorumlu

Gerilimlere işaret eden Dışişleri Bakanlığı, Erivan yönetiminin yaşananlardaki sorumluluğunu hatırlattı.

Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırılara ilişkin Bakü'den açıklama yapıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki saldırıları kınadı.

BAKÜ'DEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğu, 10 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"DOĞRUDAN ERMENİSTAN YÖNETİMİ SORUMLUDUR"

"Ermenistan'ın intikam duygularıyla askeri provokasyonlara devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bölgede durumun gerginleşmesinden ve üçlü bildirinin uygulanmasına engeller oluşturulmasından doğrudan Ermenistan'ın askeri-politik yönetimi sorumludur.

Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları çerçevesinde toprak bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit ve askeri provokasyonlara bundan sonra da gereken karşılık verilecektir."





ERMENİ ASKERLERİNİN PROVOKASYONU

Ermenistan ordusu, sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla dün Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı.

Azerbaycan ordusu da aynı istikamette operasyon başlatarak Ermenistan'ın saldırılarını önlemişti. Çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

Rusya'nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti.

Ermenistan askerlerinin çatışmadan kaçtıkları an ViDEO