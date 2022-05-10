Petrol
104.03
-1.80%
Euro
16.09
0.96%
Dolar
15.25
1.06%
Altın
905.63
0.71%
Borsa
2490
0.99%
Bitcoin
488.276
-1.40%
BTXN Coin
14.70
-3.28%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'nin 60 metre derinliğinde 6 deniz mayını tespit etti.
    • 10.05.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi

    Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte 6 deniz mayını bulundu.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 4 savaş gemisi ve 133 denizcinin katıldığı operasyonda Hazar Denizi’ndeki mayınların etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

    6 mayın etkisiz hale getirildi

    DHA'nın haberine göre, açıklamada “Hazar Denizi'nin Azerbaycan kesiminin keşfi sırasında 60 metreye kadar derinlikte tespit edilen 6 büyük gemi mayınının (КБ-1) etkisiz hale getirilmesi süreci 10 Mayıs'ta başarıyla tamamlandı.” ifadeleri kullanıldı.

    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi #1

    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi #2

    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi #3

    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi #4

    Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
    Ekonomi

    Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

    Mersin'de DEAŞ'ın kadın canlı bombaları yakalandı
    Gündem

    Mersin'de DEAŞ'ın kadın canlı bombaları yakalandı

    Görüş Bildir