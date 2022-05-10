- Haberler
- Dünya Haberleri
- Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi
Azerbaycan, Hazar Denizi’ndeki mayınları etkisiz hale getirdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hazar Denizi'nin 60 metre derinliğinde 6 deniz mayını tespit etti.
- 10.05.2022 - 17:37
- Güncelleme : 10.05.2022 - 17:45
Hazar Denizi'nde 60 metre derinlikte 6 deniz mayını bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 4 savaş gemisi ve 133 denizcinin katıldığı operasyonda Hazar Denizi’ndeki mayınların etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
6 mayın etkisiz hale getirildi
DHA'nın haberine göre, açıklamada “Hazar Denizi'nin Azerbaycan kesiminin keşfi sırasında 60 metreye kadar derinlikte tespit edilen 6 büyük gemi mayınının (КБ-1) etkisiz hale getirilmesi süreci 10 Mayıs'ta başarıyla tamamlandı.” ifadeleri kullanıldı.