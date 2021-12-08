Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor

Azerbaycan, Hürkuş ve Hürjet'le yakından ilgileniyor

Askeri kapasitesini geliştirmek isteyen Bakü yönetimi, Türkiye'den peş peşe satın almalara hazırlanıyor. Bu kapsamda Hürkuş ve Hürjet uçakları, Azerbaycan'ın listesinde bulunuyor.

Türkiye'de TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçağı Hürkuş, Azerbaycan'da Üst Düzey Gözlemci Günü'nde gösteri uçuşu gerçekleştirmişti.

Ankara ile Bakü arasında son dönemde özellikle askeri alanda güçlenen ilişkilerin ardından Azerbaycan, Türkiye'de üretilen uçaklardan satın almayı değerlendiriyor.

"HÜRKUŞ'UN İKİNCİ MÜŞTERİSİ AZERBAYCAN OLACAK"

Konuyu aktaran Defense News, "Türkiye'nin Kafkas müttefiki Azerbaycan, Hürkuş'un ikinci müşterisi olacak." diye yazdı. Bu yılın başlarında Nijer'in, uçağın ilk yabancı müşterisi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Azerbaycan'da Hürkuş'a yoğun ilgi olduğu ve yakında söz konusu ülkeye ihracat konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı kaydedildi.

BAKÜ, HÜRJET'LE DE İLGİLENİYOR

Hürkuş'un yanı sıra hafif taarruz uçağı Hürjet'e de Azerbaycan'da ilgi olduğuna dikkat çekildi. Bir tedarik kaynağına dayandırılan haberde, Bakü yönetiminin Hürjet'i satın almakla ilgilendiğini söylediği belirtildi.

Silahlı eğitim uçağı Hürjet'in Hürkuş'un jet motorlu versiyonu olduğu, uçağa ilişkin programın 2018'de başlatıldığı ifade edildi.

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ

Maksimum hız: 1.4 Mach

Maksimum yükseklik: 13 bin 716 metre

Faydalı yük kapasitesi: 3 bin kilogram

Kanat açıklığı: 9.5 metre

Menzil: 2592 kilometre

Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi

Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri

HÜRKUŞ'UN ÖZELLİKLERİ

Maksimum seyir hızı: 574 kilometre

Azami servis irtifası: 10 bin 577 metre

Maksimum havada kalma süresi: 4 saat 15 dakika

Maksimum menzil: 1478 kilometre





Hürkuş, Azerbaycan semalarında ViDEO