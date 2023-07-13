Azerbaycan - İsrail teması: Aliyev, Savunma Bakanı Gallant'la görüştü Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrailli Bakan Gallant'ı Bakü'de kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi masadaydı. Gallant, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile de bir araya geldi.

AA & Ensonhaber

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gollant ile görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli Bakan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun selamlarını getirdiğini söyledi. Bunun üzerine Aliyev de teşekkür ederek Netanyahu'ya selamlarını iletti.

İkili, bu yıl Almanya'nın Münih kentinde yapılan görüşmeye atıfta bulundu. Askeri-teknik alan da dahil olmak üzere, karşılıklı iş birliği masaya yatırıldı.

Aliyev-Gollant zirvesinin ayrıntıları

Azerbaycan basınının aktardığına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretinin, iki ülke ilişkilerine katkı sağladığı belirtildi.

Ayrıca, Azerbaycan'ın İsrail'deki büyükelçiliğinin açılmasının da iş birliğinin genişletilmesi açısından önemi vurgulandı.

Savunma bakanları görüştü

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, temaslarda bulunmak üzere ülkesini ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Gallant ile bir araya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasanov, Gallant'ı törenle karşıladı.

Ardından iki bakanın yaptığı görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki askeri ilişkilerin geleceği hususunda fikir alışverişi yapıldı.

Bölge güvenliğine vurgu

Görüşmede, stratejik ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve güvenlik hususundaki ilişkilerin genişletilmesi vurgulandı.

Hasanov, "Azerbaycan ile İsrail arasındaki yüksek düzeyli ortaklık, yalnızca ülkelerimizin kalkınmasında değil, tüm bölgede güvenliğin sağlanmasında da önemli rol oynamaktadır." dedi.

"Azerbaycan-İsrail ilişkileri, dostluk ve karşılıklı güvene dayanmaktadır"

Gallant, Savunma Bakanı olarak Azerbaycan'ı ilk kez ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Azerbaycan-İsrail ilişkileri, dostluk ve karşılıklı güvene dayanmaktadır. Bu tür toplantılar ve karşılıklı ziyaretler, askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi için gereklidir." diye konuştu.

Temasları kapsamında 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabını'nı ziyaret eden Gallant, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gallant, 1. Karabağ Savaşı şehitliğini ziyaret ederek, burada defnedilen Azerbaycan'ın Ulusal Kahramanı, Yahudi kökenli Azerbaycanlı Albert Agarunov'un mezarına çiçek bıraktı.