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    Azerbaycan, Karabağ'a vatandaşlarını yerleştirmeye başladı

    Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden olan Zengilan kentindeki Ağalı köyüne bugün itibariyle vatandaşların yerleştirilmesine başlandı.
    • 19.07.2022 - 15:35
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    Azerbaycan, Karabağ'a vatandaşlarını yerleştirmeye başladı

    Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da ilk "Akıllı Köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan kentindeki Ağalı köyüne vatandaşların yerleştirilmesine başlandı.

    Ağalı köyüne yerleştirilecek olan ilk grup vatandaş Bakü’den Zengilan’ın Ağalı köyüne gitmek üzere yola çıktı.

    İlk etapta 40'tan fazla aile yerleştirilecek

    Dört aşamada gerçekleştirilecek olan sürecin ilk etabında 40'tan fazla ailenin Ağalı köyüne yerleştirilmesi planlanıyor.

    İHA'nın aktardığına göre vatandaşların istihdam, sosyal, eğitim ve sağlık meseleleri ilgili kurumlar tarafından sağlanacak.

    Azerbaycan, Karabağ a vatandaşlarını yerleştirmeye başladı #1

    Azerbaycan, Karabağ a vatandaşlarını yerleştirmeye başladı #2


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