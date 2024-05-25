İHA
Azerbaycan’ın eylül ayında Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Karabağ’da arama çalışmaları sürüyor.
Azerbaycan, füze sistemini ele geçirdi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın terk ettiği savaş mevzilerinde füze sistemi tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Hocalı ilinde bulunan askeri tesisten, kullanılabilir "2K11 Krug" karadan havaya füze sistemi ile “132” füze hedefleme istasyonuna, “2P24” fırlatıcılara ve “38” güdümlü füzesine Azerbaycan ordusu tarafından el konuldu” ifadeleri yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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