Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı

Savunma Bakanlığı, askerlerin başarılı bir tatbikata imza attığını duyurdu. Tatbikattan görüntüler paylaşıldı.

Azerbaycan ordusu, karla kaplı arazide tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktiksel tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

TAKTİK ATIŞ TATBİKATI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2021 muharebe hazırlık planına göre taktik atış tatbikatı yapıldığı duyuruldu.

MANEVRALAR YAPILDI

Tatbikat senaryosuna uygun olarak, "heyecan" sinyali ile tatbikat bölgesine hareket eden komandoların, sert ve olumsuz hava koşullarında çeşitli manevralar yaparak operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

DÜŞMAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, düşman sabotaj grubu tarafından pusuya düşürülen komandoların hızlı ve çevik davranarak, pusuyu püskürttüğü ve düşmanı etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.

Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat ViDEO





TATBİKATIN AMACI

Tatbikatın temel amacının, komandoların gece ve gündüz koşullarında taktik ve savaş becerilerinin daha da geliştirilmesi olduğu ifade edilirken, komandoların tatbikat esnasında yüksek profesyonellik sergilediği ve belirlenen tüm görevlerin başarıyla tamamlandığı da aktarıldı.



