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Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı
- İHA
- 28.12.2021 - 13:56
- Güncelleme : 28.12.2021 - 13:58
Azerbaycan ordusu, karla kaplı arazide tatbikat gerçekleştirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktiksel tatbikat düzenlendiğini duyurdu.
TAKTİK ATIŞ TATBİKATI
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2021 muharebe hazırlık planına göre taktik atış tatbikatı yapıldığı duyuruldu.
MANEVRALAR YAPILDI
Tatbikat senaryosuna uygun olarak, "heyecan" sinyali ile tatbikat bölgesine hareket eden komandoların, sert ve olumsuz hava koşullarında çeşitli manevralar yaparak operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.
DÜŞMAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada ayrıca, düşman sabotaj grubu tarafından pusuya düşürülen komandoların hızlı ve çevik davranarak, pusuyu püskürttüğü ve düşmanı etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.
Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat ViDEO
TATBİKATIN AMACI
Tatbikatın temel amacının, komandoların gece ve gündüz koşullarında taktik ve savaş becerilerinin daha da geliştirilmesi olduğu ifade edilirken, komandoların tatbikat esnasında yüksek profesyonellik sergilediği ve belirlenen tüm görevlerin başarıyla tamamlandığı da aktarıldı.