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    Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı

    Savunma Bakanlığı, askerlerin başarılı bir tatbikata imza attığını duyurdu. Tatbikattan görüntüler paylaşıldı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:58
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    Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı

    Azerbaycan ordusu, karla kaplı arazide tatbikat gerçekleştirdi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Harekatı (Komando) askeri birliğinde taktiksel tatbikat düzenlendiğini duyurdu.

    TAKTİK ATIŞ TATBİKATI

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2021 muharebe hazırlık planına göre taktik atış tatbikatı yapıldığı duyuruldu.

    MANEVRALAR YAPILDI

    Tatbikat senaryosuna uygun olarak, "heyecan" sinyali ile tatbikat bölgesine hareket eden komandoların, sert ve olumsuz hava koşullarında çeşitli manevralar yaparak operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi.

    DÜŞMAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Açıklamada ayrıca, düşman sabotaj grubu tarafından pusuya düşürülen komandoların hızlı ve çevik davranarak, pusuyu püskürttüğü ve düşmanı etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.

    Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat ViDEO


    TATBİKATIN AMACI

    Tatbikatın temel amacının, komandoların gece ve gündüz koşullarında taktik ve savaş becerilerinin daha da geliştirilmesi olduğu ifade edilirken, komandoların tatbikat esnasında yüksek profesyonellik sergilediği ve belirlenen tüm görevlerin başarıyla tamamlandığı da aktarıldı.

    Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı #1

    Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı #2

    Azerbaycan komandoları tatbikat yaptı #3

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