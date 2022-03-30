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    Azerbaycan, nükleer silahla tehdit eden Rus vekile karşı harekete geçti

    Başsavcılık, petrol ve doğalgaz yataklarının nükleer silahla vurulması önerisini ortaya atan Delyagin hakkında uluslararası arama kararı çıkardı.
    • AA
    • 30.03.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:05
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    Azerbaycan, nükleer silahla tehdit eden Rus vekile karşı harekete geçti

    Rusya Federasyonu Milletvekili Mihail Delyagin'in, Azerbaycan hakkındaki skandal ifadeleri tepki çekti.

    Delyagin, Azerbaycan'ın petrol yataklarını nükleer silahla vurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından anket düzenledi.

    ULUSLARARASI ARAMA KARARI

    Bakü yönetimi, Rus vekilin saldırgan tutumu nedeniyle harekete geçti. Azerbaycan Başsavcılığı, Delyagin hakkında Interpol aracılığıyla uluslararası arama kararı çıkardı.

    YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

    Başsavcılık, söz konusu isimle ilgili "saldırgan bir savaş başlatmaya yönelik açık çağrıda bulunma", "silah kullanarak terörizm yapma tehdidinde bulunma", "ulusal, ırksal, sosyal veya dini kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Delyagin hakkında ayrıca, gıyabi tutuklanma kararı verildi.

    Açıklamada, bir dizi ortak ülkenin yetkili makamlarına, Delyagin'in bu ülkelerin topraklarına girdiğinde derhal gözaltına alınmasını ve Azerbaycan'a teslim edilmesini sağlamak için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

    SKANDAL ÖNERİ: NÜKLEER SİLAHLA VURALIM

    Delyagin, katıldığı bir televizyon kanalında Azerbaycan'ı, "proxy devlet" olarak nitelendirmiş, petrol ve doğalgaz yataklarını nükleer silahla vurarak "Azerbaycan'ın cezalandırılmasını" önermişti.

    Rus milletvekili ayrıca, Telegram hesabında, Azerbaycan petrol endüstrisini yok etmek için taktik nükleer silah kullanmanın doğru olup olmayacağı yönünde bir anket başlatmıştı.

    Azerbaycan, nükleer silahla tehdit eden Rus vekile karşı harekete geçti #1

    PESKOV: MOSKOVA'NIN ÇİZGİSİYLE BAĞDAŞMIYOR

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Delyagin'in Azerbaycan'a yönelik ifadelerinin Moskova yönetiminin çizgisiyle hiçbir durumda bağdaşmadığını açıklamıştı.

    Tepkiler üzerine Delyagin, ifadelerinden dolayı özür dilemişti.


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