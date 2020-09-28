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    Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin sayısını açıkladı

    Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin sayısını açıkladı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaşırken, 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 06:45
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 06:45
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    Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt  veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattından yeni görüntü ve öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini paylaştı.

    Azerbaycan Ordusu tarafından öldürülen Ermeni askerlerinin listesi:

    Lernik Aregovich Vardanyan, 1978 doğumlu

    Mmnasyan Georgi Levaevich, 1979 doğumlu

    Khachatryan Hovik Levaevich, 1990 doğumlu

    Mnatsakanyan Ashot Kolyaevich, 1979 doğumlu

    Harutyunyan Aksen Andranikovich, 1997 doğumlu

    Arzumanyan Hasmik Smbatovna, 1985 doğumlu

    Mardiyan Arsen Garikovich, 1999 doğumlu

    Galstyan Ruben Mnatsakanovich, 2000 doğumlu

    Trosyan David Mkhitarovich, 2001 doğumlu

    Filiposyan Taron Hrayrovich, 2000 doğumlu

    Grigoryan Mais Makarovich, 2001 doğumlu

    Khlqatyan Garnik Edgarovich, 2001 doğumlu

    Sahakan Eric Smbatovich, 2001 doğumlu

    Margaryan Karen Vahramovich, 2000 doğumlu

    Ohanyan David Eduardovich, 2000 doğumlu

    Barseghyan Vrej Arsenovich, 2001 doğumlu

    Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini vurdu-Video

    Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin sayısını açıkladı #1

    550'DEN FAZLA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyonun bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA,  imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü de duyurdu.

    Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin sayısını açıkladı #2

    Azerbaycan, öldürülen Ermeni askerlerinin sayısını açıkladı #3

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