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    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'lar ile tatbikat yaptı

    Türk yapımı Bayraktar SİHA'larla tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan ordusunun görüntüleri, Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.12.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 14:33
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    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'lar ile tatbikat yaptı

    Azerbaycan ordusu, Karabağ zaferinde adından sıkça bahsettiren Türk yapımı Bayraktar Silahlı İnsan Hava Araçları (SİHA) ile tatbikat gerçekleştirdi.

    Tatbikata ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

    TEMSİLİ DÜŞMAN HEDEFLERİ VURULDU

    Görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılıp piste getirildiği anlar yer aldı.

    Ayrıca görevlilerce kontrol edilmesi, yakıt ve mühimmat ikmalinin yapıldığı anlar da görüldü.

    Tatbikat kapsamında havalanan SİHA'lar, temsili düşman hedeflerini tespit ve imha etti.

    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA'lar ile tatbikat yaptı VİDEO

    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA lar ile tatbikat yaptı #1

    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA lar ile tatbikat yaptı #2

    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA lar ile tatbikat yaptı #3

    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA lar ile tatbikat yaptı #4

    Azerbaycan ordusu, Bayraktar SİHA lar ile tatbikat yaptı #5

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