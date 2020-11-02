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- Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağının daha düşürüldüğünü duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 02.11.2020 - 10:08
- Güncelleme : 02.11.2020 - 11:39
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürüyor.
Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veriyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ
Bakanlık, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiğini duyurdu.