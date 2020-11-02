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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağının daha düşürüldüğünü duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.11.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 11:39
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü

    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim sürüyor.

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veriyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

    UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ

    Bakanlık, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiğini duyurdu.

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan a ait bir savaş uçağını daha düşürdü #1

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