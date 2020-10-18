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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde saldırıya kalkıştığını kaydetti.
    • AA
    • 18.10.2020 - 09:42
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    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi

    Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese rağmen düzenlediği saldırıların, Azerbaycan ordusunca önlendiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde top ve havanlar kullanarak durumu gerginleştirdiği belirtildi.

    SALDIRILAR ENGELLENDİ

    Ermenistan ordusunun Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu, Azerbaycan ordusunun bu saldırıları önlediği kaydedildi.

    Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

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