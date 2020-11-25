Azerbaycan ordusu, Kelbecer'e giden yolda mayın temizliği yaptı

Ermeni güçlerince döşenen mayınlar, Azerbaycan askerleri tarafından temizlendi.

Azerbaycan ordusu, 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu.

DAĞLIK GÜZERGAH MAYINLARDAN TEMİZLENDİ

Askerler, ordunun geçeceği dağlık güzergahta mayın arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Mayınların daha sonra temizlendiği kaydedildi.

Kelbecer'de Ermenilerin döşediği mayınlar temizlendi ViDEO

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti.

1 ARALIK'A KADAR...

Ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.