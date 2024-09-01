Azerbaycan sandık başında: Karabağ'da sandıklar kuruldu Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başlarken Karabağ'da da kurulan sandıklarla 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

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AA

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gidiyor.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

KARABAĞ'DA DA SANDIKLAR KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

44 GÜNLÜK KARABAĞ SAVAŞI

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

ERMENİLER SİLAH BIRAKTI

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.

Bakü yönetimi, entegrasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sözde yönetimin kendini feshetmesini istiyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)