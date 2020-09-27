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    Azerbaycan seferberlik ilan etti

    Azerbaycan seferberlik ilan etti

    Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi kararı aldı
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 17:06
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 17:06
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    Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başlamıştı.

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    Azerbaycan ordusu tarafından cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldığı açıklanmıştı.

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği diğer bölgelere yönelik operasyonlarını sürdürürken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

    Azerbaycan seferberlik ilan etti #1

    AZERBAYCAN, 'SAVAŞ HALİ' İLAN ETTİ

    Azerbaycan Milli Meclisi, cephe hattı ve çatışmadan etkilenen bölgelerde seferberlik ve 24 saatlik 'savaş hali' kararı alındığını duyurdu.

    Öte yandan Azerbaycan'da başkent Bakü'nün de aralarında olduğu bazı kentlerde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği de açıklandı.

    Azerbaycan seferberlik ilan etti #2

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