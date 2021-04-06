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Azerbaycan - Türkiye muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı

Azerbaycan - Türkiye muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı

İki ülkenin ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Tatbikat, 8 Nisan’a kadar devam edecek.