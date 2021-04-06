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Azerbaycan - Türkiye muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı
- İHA
- 06.04.2021 - 12:28
- Güncelleme : 06.04.2021 - 12:33
Kardeş ülke Azerbaycan ile askeri alanda iş birliği güçlenerek devam ediyor.
Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı hakkında Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaşım yaptı.
BAKANLIK AÇIKLAMASI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı.”
8 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK
Tatbikatta, muharebe birliklerinin modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullandığı, birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevleri yerine getirdiği aktarıldı. Tatbikat 8 Nisan'a kadar devam edecek.
Azerbaycan-Türkiye muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı VİDEO