Azerbaycan: Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşmesini destekliyoruz

Bakü yönetimi, Erivan ile kurulması planlanan diyaloğa ilişkin görüşlerini paylaştı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin ve Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme sürecini değerlendirdi.

Bayramov, düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında, iki ülke olarak tüm ülkelerle uluslararası hukuk temelinde ilişkileri geliştirmekten yana tavır sergilediklerini söyledi.

AZERBAYCAN'IN DIŞ POLİTİKASINA VURGU

2021'de Azerbaycan'ın bağımsız, aktif, açık ve milli dış politika çizgisini sürdürdüğünü bildiren Bayramov, Karabağ savaşının kazanımlarının diplomatik alanda pekiştirilmesi ve bölgede oluşan yeni gerçekliklerin dünya kamuoyuna anlatılması hususunda çalıştıklarını belirtti.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine değinen Bayramov, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞMESİNİ TAM DESTEKLİYORUZ"

"Uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinden yanayız. Hatta barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da beyan ettik. Bunun daha geniş bir düzeyde bölge ülkelerinin ilişkilerinin normalleşmesi hususunda temel oluşturabileceği düşüncesindeyiz. Kardeş Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz.

"TÜRKİYE'NİN MESAJLARINI TAKDİR EDİYORUZ"

Türkiye'nin bu konudaki tüm düzeylerdeki mesajlarını takdir ediyoruz. Değerli kardeşim Mevlüt (Çavuşoğlu) Bey, her açıklamasında bu konunun bölgedeki süreçlere olumlu etkisinden, bu konuların Azerbaycan'la müzakere edilmesinden, ortak çıkar ve tutumlarımızdan bahsediyor."

"ERMENİSTAN'IN MESNETSİZ İDDİALARININ ÇOĞU MAHKEMECE KABUL GÖRMEDİ"

Bayramov, 30 yıllık işgal durumunun bölgeye verdiği zararın anlatılmasının Azerbaycan'ın dış politikasının öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden yargı süreçlerinden bahsetti.

İki ülkenin Uluslararası Adalet Divanı'nda birbirine karşı dava açtığını hatırlatan Bayramov, Ermenistan'ın mesnetsiz iddialarının çoğunun mahkemece kabul görmediğini ifade etti.

Bayramov, Ermenistan'a karşı uluslararası yargıda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Yakın zamanda birkaç uluslararası konvansiyon üzere ilk olarak çevreye verilen zarar ve doğal kaynakların yasa dışı kullanılması konusunda uluslararası mahkemelere başvuruda bulunacağız. Bu konu 2022'deki görevlerimiz arasında bulunmaktadır." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER MÜTTEFİKLİK DÜZEYİNDE

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini de değerlendiren Bayramov, "15 Haziran 2021'de imzalanan tarihi Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinmek istiyorum. Bu beyanname ile Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler müttefiklik düzeyine çıkartıldı." şeklinde konuştu.

"BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA YÜRÜTTÜK VE YÜRÜTECEĞİZ"

Bayramov, Azerbaycan'ın dış politikasının süreklilik, sistemli ve mantık felsefesi üzerinde kurulduğunu, değişen konjonktüre göre farklı tutum sergilemekten, uluslararası hukuk kurallarını her konuda farkı yorumlamaktan uzak olduklarını vurgulayarak, "Şeffaf, uluslararası hukuku temel alan, ulusal çıkarları gözeten ve bağımsız dış politika yürüttük ve yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayramov, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"HEM AZERBAYCAN HEM TÜRKİYE BU TAVRI SERGİLEDİ"

"Devletlerarası ilişkileri konuşuyorsak, devletler arası ilişkilerin normalleşmesini konuşuyorsak, Ermenistan'ın ne demesine bakılmaksızın devletler arası ilişkilerin normalleşmesinin bir altyapısı ve temeli olmalıdır. Devletlerarası ilişkilerin normalleşmesinin temeli sadece uluslararası hukuk olabilir. Hem Azerbaycan hem Türkiye her zaman bu tavrı sergilemiştir. Uluslararası hukuk temelinde tüm ülkelerle, komşularla ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız ve bunu yapıyoruz. Bu listede şimdiye kadar istisna Ermenistan'dı. Ermenistan'a da aynı öneriyi sunuyoruz."