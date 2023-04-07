Azerbaycan ülkeyi terk etmeleri için İranlı diplomatlara 48 saat süre verdi

AA
Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim sürüyor.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Görüşmede Büyükelçi Musevi'ye İran'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemdeki provokatif faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık iletildi.
48 saat süre verildi
İran'ın Bakü Büyükelçiliğinin 4 çalışanının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan hükümetince 'istenmeyen kişi' ilan edildiği kaydedildi.
Musevi'den bu kişilerin 48 saat içinde Azerbaycan'ı terk etmeleri istendi.