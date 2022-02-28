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    Azerbaycan vatandaşları Ukrayna'dan tahliye ediliyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 18:46
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    Azerbaycan vatandaşları Ukrayna'dan tahliye ediliyor

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde Ukrayna’dan tahliyeler sürüyor.

    Azerbaycanlı yetkililer de bölgedeki Azerbaycan vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

    İLK UÇAK BAKÜ'YE İNDİ

    Ukrayna’daki savaştan kaçan 168 Azerbaycan vatandaşını taşıyan ilk uçak, başkent Bakü’ye iniş yaptı. Azerbaycan Büyükelçiliği ve konsolosluklarının yardımlarıyla Ukrayna’dan tahliye edilen Azerbaycanlılar, ilk olarak Moldova ve Romanya’ya geçiş yaptıktan sonra charter seferleriyle İstanbul üzerinden Bakü’ye getirildi.

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan vatandaşlarını tahliye etmek için hükümet tarafından 28 Şubat’ta iki charter seferi düzenleneceğini ve 300’den fazla Azerbaycan vatandaşının ülkeye getirileceğini duyurmuştu.

    Azerbaycan vatandaşları Ukrayna dan tahliye ediliyor #1


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