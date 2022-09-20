Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları New York’ta bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in girişimi ve katılımıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında New York'ta görüşme gerçekleşti.

Azerbaycan Ermenistan sınırındaki gerginlik, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan bölgelerine geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın çıkmasıyla başladı.

Diplomatik temaslar sonucu, çatışmaların Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi. Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Ermenistan ise hayatını kaybeden Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurdu. Çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerinden 32’si muayeneleri tamamlandıktan sonra Azerbaycan tarafından Ermenistan’a iade edildi.

İki ülkenin dışişleri bakanları buluştu

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumlarına katılmak üzere New York'ta bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ABD’nin girişimiyle üçlü görüşmede bir araya geldi.

Üçlü görüşmeye katıldıkları için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarına teşekkür eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken son çatışmada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailelerine taziyelerini iletti.

Görüşmede, savaş sonrası dönemde bölgede barışın sağlanması ve bu yönde atılması gereken adımlar konusunda Azerbaycan'ın tutumuna dikkat çeken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 12-14 Eylül tarihleri arasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyon ve saldırılar düzenleyerek çatışmalara neden olduğunu ve birkaç saat içinde elde edilen ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilerek ek kayıplara yol açtığını vurguladı.

Ermenistan yükümlülükleri ihlal ediyor

Bakan Bayramov, Ermenistan'ın 30 yıl içinde Azerbaycan'ın uluslararası tanınan topraklarının işgal edilmesinin yol açtığı derin sonuçlarına rağmen, 44 günlük Vatan Muharebesi'nin hemen ardından barış anlaşması imzalama önerisini ortaya koyduğunu ve bu yönde girişimlerde bulunduğunu hatırlattı.

İHA'nın aktardığına göre Azerbaycan'ın Ermenistan ile normalleşme, ulaşım bağlantılarının açılması, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi, aynı zamanda insani yönlerde çabalarına rağmen Ermenistan'ın süreçleri engellediğini ve üçlü bildiriler çerçevesinde yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi.

Bayramov, liderler arasında üçlü açıklamalar ve Brüksel toplantısının sonuçlarına uygun olarak kalıcı barışın sağlanması için acil görüşmeler yapılmasının önemini vurguladı.