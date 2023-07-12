Azerbaycan ve Ermenistan, sınır belirleme çalışması yaptı İki ülkeden yetkililer, sınırda görüşme gerçekleştirerek belirlenen konular üzerinde müzakere yürüttü.

AA & Ensonhaber

Bakü-Erivan hattında barış görüşmeleri devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermeni tarafının pozisyonunda olumlu bir hareket var." demişti.

Aliyev, Karabağ ve yerleşim köyleri de dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının parametrelerinin resmen tanındığını, ancak bunların kağıt üzerinde teyit edilmesi, imzaların atılması gerektiğini belirtmişti.

Sınır belirleme çalışmaları devam ediyor

Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının dördüncü toplantısının iki ülke sınırında yapıldığı bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan toplantısı

Taraflar, ülke liderleri düzeyinde varılan mutabakatları dikkate alarak sınır belirleme konularının müzakeresini sürdürdü.

Toplantıya katılan yetkililer, bir dizi idari konuyu ve süreçle ilgili meseleleri gözden geçirdi.