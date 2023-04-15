Azerbaycan ve İranlı dışişleri bakanları görüştü Bayramov ve Abdullahiyan, müzakerelerin sürdürülmesinde mutabık kaldı. İki isim, ziyaretlerin düzenlenebileceğini de dile getirdi.

AA Bir süredir gerilim yaşayan İran ile Azerbaycan arasında görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında yapıldı. İran-Azerbaycan teması Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlar Bayramov ve Abdullahiyan, telefon görüşmesinde ikili ilişkilerdeki mevcut durumu ele aldı. Müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği yönünde hemfikir olan bakanlar, gerektiği takdirde ikili ziyaretlerin gerçekleştirilebileceği hususunda mutabık kaldı. İran basınında Bakü karşıtı yayınlar Bakanlar, bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. İran basınında Azerbaycan karşıtı yayınlar yapılırken, İranlı yetkililer de İsrail'le iş birliğini geliştirdiği için Azerbaycan'ı suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Karşılıklı nota verdiler Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, İran'ın Azerbaycan'a "İran aleyhine yayınların önlenmesi" için nota verdiğini, Azerbaycan'ın da aynı gerekçeyle İran'a yanıt verdiğini duyurmuştu. "İyi niyetli adımlar İran'dan karşılık görmüyor" İki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların daima İran'ın tek taraflı tutum ve adımlarından kaynaklandığını bildiren Hacızade, Azerbaycan'ın iyi niyetli adımlarının İran'dan karşılık görmediğini kaydetmişti. Gözden Kaçmasın Bakü: İran'ın tehditleri, Azerbaycan'ı asla korkutamaz Haberin Detayları Azerbaycan'dan İran'a hava sahası ihlali notası Haberin Detayları