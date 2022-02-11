Azerbaycan, Zengezur Koridoru ile enerji ihracatı yapacak

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur Koridoru ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, Türkiye'ye, İran'a ve Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hat çekmeyi planladıklarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü yakınlarındaki Gobu kasabasında elektrik santralinin açılışını gerçekleştirdikten sonra Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Zengezur Koridoru ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye'ye, İran'a ve Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hat çekmeyi planladıklarını açıkladı.

2021'DE 1,6 MİLYAR KİLOWATT SAAT ELEKTRİK ENERJİSİ İHRAÇ EDİLDİ

Azerbaycan'da üretilen elektrik enerjisine yurt dışından talebin arttığını bildiren Aliyev; Türkiye, Rusya, Gürcistan ve İran'a 2021'de toplam 1,6 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi ihraç ettiklerini bildirdi. Aliyev, elektrik enerjisine olan iç talebi karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini belirterek, ihracat faaliyetlerini genişletmek ve yeni pazarlara girmeleri gerektiğini kaydetti.

“ZENGEZUR KORİDORU ENERJİ İHRACATINDA DA ROL OYNAYACAK”

Dört komşu ülke ile enerji bağlarına sahip olduklarını, şimdi ise yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Aliyev, şu bilgileri verdi:

"Şimdi Zengezur koridoru ile Azerbaycan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne, oradan da Türkiye ve İran'a yeni bir hat inşa etmeyi planlıyoruz. Zengezur Koridoru sadece demir yolları, kara yolları ve hava taşımacılığı için olmadığını söylemiştim. Zengezur Koridoru aynı zamanda enerji ihracatında da rol oynayacak.

“İHRACATIMIZ JEOPOLİTİK ÖNEMİMİZİ ARTIRACAK”

Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne elektrik sağlamak, oradan da dış pazarlara, Türkiye'den sonra da Avrupa'ya elektrik sağlamak için yeni bir hattımız olacak. Bir hattı Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçiyor, ikinci hat da oradan (Zengezur Koridoru) geçmelidir. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Artan ihracatımız hem jeopolitik önemimizi artıracak hem de bize ek döviz getirecek. Sadece petrol ve doğalgazdan değil, elektrikten de para kazanacağız ve ülkemiz daha müreffeh yaşayacak."