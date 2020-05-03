Dolar
7.0086
0.2933%
Euro
7.7038
0.744%
Altın
1700.38
0.8104%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
383.512
1.1486%
Bitcoin
61637.98
-0.3857%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Azerbaycan’da 38 kişide daha korona virüs tespit edildi

    Azerbaycan'da 38 kişide daha koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı bin 932’ye yükseldi.
    • İHA
    • 03.05.2020 - 16:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan’da 38 kişide daha korona virüs tespit edildi

    Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 38 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi.

    Açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu ve tedavisi devam eden hastalardan 19’unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

    ŞU ANA KADAR 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 932’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 25 kişi hayatını kaybetti, bin 441 kişi ise taburcu oldu.

    Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 157 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

    Görüş Bildir