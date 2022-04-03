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    Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi

    Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 03:28
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 04:16
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    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

    ÖLÜ VE YARALILAR VAR

    Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Targovi Center Location isimli bir gece kulübünde gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Bölgeden gelen görüntülerde ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.

    Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi - Video

    24 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hastaneye kaldırılan 24 yaralı bulunuyor.

    Azerbaycan da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi #1

    GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

    Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Bölge güvenlik kordonu altına alındı. Yetkililerin araştırmaları sürüyor.

    Patlama sebebinin ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu açıklandı.

    Azerbaycan da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi #2

    Azerbaycan da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi #3


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