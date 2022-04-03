- Haberler
- Dünya Haberleri
- Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi
Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi
- AA
- 03.04.2022 - 03:28
- Güncelleme : 03.04.2022 - 04:16
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Targovi Center Location isimli bir gece kulübünde gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Bölgeden gelen görüntülerde ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.
Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi - Video
24 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hastaneye kaldırılan 24 yaralı bulunuyor.
GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Bölge güvenlik kordonu altına alındı. Yetkililerin araştırmaları sürüyor.
Patlama sebebinin ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu açıklandı.