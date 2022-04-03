Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Targovi Center Location isimli bir gece kulübünde gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Bölgeden gelen görüntülerde ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.

Azerbaycan'da bir eğlence kulübünde patlama meydana geldi - Video



24 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hastaneye kaldırılan 24 yaralı bulunuyor.





GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Bölge güvenlik kordonu altına alındı. Yetkililerin araştırmaları sürüyor.

Patlama sebebinin ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu açıklandı.



