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Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için başvuran 2 kişinin adaylığını daha onayladı.