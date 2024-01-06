Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar aldı.
Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlendi.
Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alındı.
Aday sayısı 3 oldu
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu.
Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in adaylığını onaylayan Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunda, bugün bağımsız aday Zahid Oruç ile partisi tarafından aday gösterilen Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığı görüşüldü.
Kurul, Oruç ve Nurullayev'in adaylığını onayladı, böylece seçimde yarışacak aday sayısı 3'e yükseldi.
17 kişi başvurdu
Seçim için 17 kişinin adaylık başvurusunu kabul eden Kurul, diğer adaylarla ilgili kararını gelecek günlerde açıklayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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